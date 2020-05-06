Эксперт объяснил высокую смертность у мужчин от коронавируса

CentralAsia (CA) - Мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение, заявил РИА Новости испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.



«Мужчины и женщины заражаются примерно одинаково как в Испании, так и в других странах, процент случаев заражения сопоставим. Однако осложнения и летальные исходы чаще наблюдаются у мужчин — примерно в 2,5 раза больше в среднем в мире по данным на прошлую неделю. При этом такое соотношение не зависит от возраста», - говорит Редолар.

Согласно анализу, который он сделал совместно с научным сотрудником кафедры неврологии Университета Бордо Хавьером Васкесом, смертность заразившихся коронавирусом мужчин в Испании выше, чем среди женщин (8% и 4% соответственно). «Это заставляет предположить, что это может быть связано с табакокурением», - говорит Редолар.



На первом месте причин смертности в Испании — сердечно-сосудистые заболевания (28% в 2018 году, и 10% этих заболеваний вызваны курением), мужчины умирают от них реже женщин. Однако мужчин, которым поставлен диагноз COVID-19, с сердечно-сосудистыми заболеваниями больше, чем женщин, говорит специалист.



«То есть должна быть какая-то переменная, которая оказывает влияние. И мы, как и некоторые другие исследователи, считаем, что это фактор курения», - считает нейробиолог.



В Испании курят 25% мужчин и 18% женщин. Сердечно-сосудистые заболевания, которые усугубляет курение, выявлены у 30% скончавшихся от коронавируса пациентов.



Есть данные исследований, которые доказывают, что курение, а также хроническая обструктивная болезнь легких могут увеличивать объем энзимов (ферментов) ACE-2. Они помогают коронавирусу попадать в клетки легких. При этом некоторые исследования свидетельствуют, что курильщики имеют больше рецепторов ACE2, что делает их более склонными к заражению вирусом.



Статистики, что именно курильщики чаще становятся жертвами COVID-19, в Испании нет. «Проблема в том, что данных, сколько женщин или мужчин с диагнозом COVID-19 курили, пока не существует. Во время кризиса система здравоохранения была переполнена, и важно было не собрать методически полную информацию, а спасать жизни людей. Поэтому только сейчас начинают собирать эти данные, что является нормальной практикой в подобных обстоятельствах», - поясняет Редолар.



Недавно французский Институт Пастера обнародовал сенсационные данные: в группе из 350 тяжёлых пациентов курящими оказались только 4,4%. Ожидается, что для подтверждения этой гипотезы пройдут клинические исследования с применением никотиносодержащих препаратов.



По мнению Редолара, данные французского института вовсе не противоречат сделанным им и его коллегами выводам. «Надо быть очень осторожными с тем, что говорится: курение не может быть полезным для того, чтобы избежать заражения. Полезным может оказаться никотин – лишь один из компонентов, который содержится в сигаретах. Сейчас будут проводиться дополнительные исследования и не исключено, что они докажут именно это», - сказал Редолар.



Если это действительно так, то, по сути, можно будет поставить себе никотиновый пластырь или использовать какие-то другие способы доставки никотина в организм, чтобы уменьшить риск заболевания COVID-19.



Испанский эксперт признает, что на сегодняшний день существует слишком много факторов COVID-19, о которых специалисты пока не знают. «Сейчас важно собрать как можно больше информации о пациентах», - призывает он. При этом Редолар не исключает, что курение — лишь один из факторов, которые могут влиять на более высокую долю летальных исходов среди мужчин.



«Важно, чтобы люди понимали: курение не может быть благоприятным, чтобы не заболеть COVID-19, напротив, это риск», - говорит он. Поэтому, считает Редолар, необходимо развернуть кампанию по борьбе с курением, в том числе повысив налоги на табачную продукцию, запретить ее продажу во время эпидемии и улучшить программы по борьбе с вредной привычкой.



Испанское министерство здравоохранения во вторник сделало специальное заявление, что не существует научно доказанных данных о том, что никотин может противодействовать проникновению коронавируса COVID-19 в организм, и напомнило об отрицательных последствиях курения.