[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российские бизнесмены начали развозить бесплатные обеды трудовым мигрантам, пострадавшим из-за пандемии

CentralAsia (UZ) -  Российские бизнесмены и меценаты Давид Якобашвили и Ян Яновский организовали благотворительную инициативу «ПомощьЕСТЬ!» — начиная с 5 мая в ее рамках бесплатно поставляют продукты временным трудовым мигрантам из стран СНГ, пострадавшим в условиях эпидемии COVID-19, сообщил «Сноб».

«Такая помощь нужна сейчас десяткам тысяч человек. Посмотрите, сколько людей стоят в очередях за просроченными продуктами, сколько людей роется в мусорных контейнерах. Наша главная задача на данном этапе — организовать логистику. Еду будут готовить рестораны, а мы будем ее развозить. Рестораны, конечно, на этом не заработают, но у них будет работать кухня, а значит, люди не останутся без работы — это тоже важный момент», — рассказал «Снобу» основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

По словам Якобашвили, 5 мая в рамках акции обеды получили 250 мигрантов. Организаторы планируют увеличить эту цифру до 500–700 обедов в день. «ПомощьЕСТЬ!» уже поддержало представительство Министерства труда Узбекистана в России.

print
  • В Колумбии карантин продлен до 25 мая
  • Как коронавирус попал в Россию?
  • В результате прорыва дамбы в Сырдарье повреждены 7 кладбищ - МЧС Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com