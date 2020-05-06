Российские бизнесмены начали развозить бесплатные обеды трудовым мигрантам, пострадавшим из-за пандемии

CentralAsia (UZ) - Российские бизнесмены и меценаты Давид Якобашвили и Ян Яновский организовали благотворительную инициативу «ПомощьЕСТЬ!» — начиная с 5 мая в ее рамках бесплатно поставляют продукты временным трудовым мигрантам из стран СНГ, пострадавшим в условиях эпидемии COVID-19, сообщил «Сноб».

«Такая помощь нужна сейчас десяткам тысяч человек. Посмотрите, сколько людей стоят в очередях за просроченными продуктами, сколько людей роется в мусорных контейнерах. Наша главная задача на данном этапе — организовать логистику. Еду будут готовить рестораны, а мы будем ее развозить. Рестораны, конечно, на этом не заработают, но у них будет работать кухня, а значит, люди не останутся без работы — это тоже важный момент», — рассказал «Снобу» основатель компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

По словам Якобашвили, 5 мая в рамках акции обеды получили 250 мигрантов. Организаторы планируют увеличить эту цифру до 500–700 обедов в день. «ПомощьЕСТЬ!» уже поддержало представительство Министерства труда Узбекистана в России.