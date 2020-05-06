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  6 мая 2020
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В Арабских Эмиратах загорелся 45-этажный небоскреб. Видео
AP Photo/Jon Gambrel
AP Photo/Jon Gambrel

CentralAsia (CA) -  В одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах вторник вечером произошел сильный пожар. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в 45-этажной жилой высотке в квартале Эн-Нахда, огонь стремительно охватил практически все здание. Все жильцы дома, а также нескольких соседних зданий были эвакуированы.

К борьбе с огнем было привлечено несколько пожарных бригад. Для получения достоверной информации о происходящем внутри горящего здания были задействованы дроны.

Позже стало известно, что пожарные службы смогли взять под контроль возгорание. Власти также информируют, что семь человек незначительно пострадали и были доставлены в больницу.

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