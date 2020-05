В Арабских Эмиратах загорелся 45-этажный небоскреб. Видео

CentralAsia (CA) - В одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах вторник вечером произошел сильный пожар. Об этом сообщает ТАСС.



Возгорание произошло в 45-этажной жилой высотке в квартале Эн-Нахда, огонь стремительно охватил практически все здание. Все жильцы дома, а также нескольких соседних зданий были эвакуированы.

К борьбе с огнем было привлечено несколько пожарных бригад. Для получения достоверной информации о происходящем внутри горящего здания были задействованы дроны.

Позже стало известно, что пожарные службы смогли взять под контроль возгорание. Власти также информируют, что семь человек незначительно пострадали и были доставлены в больницу.

DEVELOPING: Massive fire engulfs residential building in the city of Sharjah in the United Arab Emirates



