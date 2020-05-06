Как коронавирус попал в Россию?

CentralAsia (CA) - Сначала казалось, что вирус обходит Россию стороной, однако затем количество случаев заражения резко возросло. Генетический анализ показал, как возбудитель попал в страну, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Статью перевела ИноПресса.

Уже мельчайшие изменения в генетическом материале нового коронавируса показывают, как возбудитель распространялся по миру. Поэтому с начала пандемии ученые со всего мира загружают данные генетического анализа вирусов Sars-CoV-2 на платформу Nextstrain, чтобы проследить путь возбудителя в реальном времени.

Теперь команда исследователей впервые более подробно изучила распространение вируса в России. По их данным, коронавирус заносился в страну многократно, вероятно, из Западной Европы, сообщают ученые из команды Тревора Бедфорда, биолога-эволюциониста из Вашингтонского университета.

Для нового анализа исследователи изучили генетический материал более чем 4,4 тыс. вирусов COVID-19. Чтобы распространиться, вирус должен постоянно копировать свой геном. При этом происходят случайные ошибки, так называемые мутации. Чаще всего они не оказывают никакого воздействия на вирус, однако на основе них можно выявить родственные связи между отдельными вирусами, поясняет издание.

Предполагается, что когда в каком-либо регионе распространяется новый коронавирус, имеющий незначительные отклонения в геноме, которые ранее были известны по другому региону, он, вероятно, был занесен оттуда. Таким образом, мутации рассказывают о пути вируса.

Большинство российских образцов, вероятно, берут свое начало от европейских вирусных линий. Лишь отдельные геномы сопоставимы с известными случаями в Азии. Это особенно заметно в Москве. Варианты коронавируса, циркулирующие там, едва ли связаны друг с другом. Это говорит о том, что большая часть заражений была завезена из других стран, преимущественно из Западной Европы.

Совсем иначе выглядит ситуация в Санкт-Петербурге. Туда вирус, по-видимому, также заносился многократно. Однако представляется, что в городе масштабно распространился прежде всего один из известных случаев передачи. Он образует большой кластер с близкородственными вирусами COVID-19, которые обнаруживают сходство прежде всего с образцами из Западной Европы, говорится в статье.

Впрочем, имеются данные не из всех стран. Большая часть генетических анализов была сделана в Европе и США. Поэтому исследователи не исключают, что коронавирус из Западной Европы сначала распространился в какой-либо другой стране, прежде чем попал в Санкт-Петербург. Там впоследствии произошла более крупная вспышка, которая началась, вероятно, в начале марта, пишет Der Spiegel.