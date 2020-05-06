В Казахстане от коронавируса вылечились 1299 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц были выписаны 20 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
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На сегодняшний день в Казахстане от коронавируса выздоровели 1299 человек, из них:
- в городе Нур-Султан – 328;
- Алматы – 227;
- Кызылординской области – 140;
- Акмолинской области – 89;
- Карагандинской области – 79;
- Атырауской области – 78;
- Шымкенте – 65;
- Жамбылской области – 54;
- Туркестанской области – 52;
- Западно-Казахстанской области – 41;
- Алматинской области – 40;
- Актюбинской области – 33;
- Северо-Казахстанской области – 28;
- Костанайской области – 15;
- Павлодарской области – 12;
- Мангистауской области – 10;
- Восточно-Казахстанской области – 8.
Коронавирус в Казахстане
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