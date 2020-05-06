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  6 мая 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились 1299 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц были выписаны 20 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

На сегодняшний день в Казахстане от коронавируса выздоровели 1299 человек, из них:
- в городе Нур-Султан – 328;

- Алматы – 227;

- Кызылординской области – 140;

- Акмолинской области – 89;

- Карагандинской области – 79;

- Атырауской области – 78;

- Шымкенте – 65;

- Жамбылской области – 54;

- Туркестанской области – 52;

- Западно-Казахстанской области – 41;

- Алматинской области – 40;

- Актюбинской области – 33;

- Северо-Казахстанской области – 28;

- Костанайской области – 15;

- Павлодарской области – 12;

- Мангистауской области – 10;

- Восточно-Казахстанской области – 8.

Коронавирус в Казахстане
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