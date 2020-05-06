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  6 мая 2020
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В Узбекистане от коронавирусной инфекции выздоровело 1539 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане от коронавирусной инфекции выздоровело в общей сложности 1539 человек, - сообщил Минздрав республики.

Сегодня, 6 мая, В Андижанской области от коронавирусной инфекции выздоровели и отправлены на реабилитацию 7 пациентов, Наманганской области – 31, всего 38 человек.

Среди выздоровевших в Андижане 6 мужчин и 1 женщина, они из данного региона. Все пациенты заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией. Среди них самому старшему 48 лет, а младшему – 10 лет. До этого в области было вылечено 119 пациентов, сейчас их количество достигло 126.

Из вылеченных в Намангане людей 14 мужчин и 17 женщин, все они из этой области. Все пациенты заразились в результате контакта с больными. Самому старшему из них 60 лет, а младшей – 9 лет. До сегодняшнего дня в области было вылечено 106 пациентов, в настоящее время их количество достигло 137.

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