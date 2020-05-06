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  6 мая 2020
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Птицы погибают врезаясь в окна небоскребов Улан-Батора

CentralAsia (MNG) -  По мере того, как высотные города растут вверх, все больше птиц погибает каждый год, врезаясь в стеклянные здания.

Птицы ломают клювы, крылья и лапки или получают другие физические повреждения. Но человечество может помочь устранить опасность с помощью продуманного дизайна. Наблюдения и исследования показывают причины того, почему в городах птицы врезаются в здания, а кроме того, помогают определить, как предотвратить подобные столкновения. Птицы летают на более низкой высоте и больше рискуют врезаться в ярко освещенные высотные здание с зеркальными стенами.

Монголия наклеивает наклейки с хищными птицами на окна небоскребов, таких как Центральная башня, Шангри-Ла в городе Улан-Батор, для предотвращения возможных несчастных случаев. Проект реализуется экологическими организациями в соответствии с руководящими принципами чрезвычайной комиссии Улан-Батора.

Большинство птиц летают со скоростью около 30-50 км / ч, а соколы способны развивать скорость до 200 км / ч. При миграции птицы обычно проводят пять-шесть часов, летая на высоте 150 метров и выше.

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