Временная виза в Монголию продлена до 31 мая, - Миграционная служба Монголии

CentralAsia (MNG) - "Последний чартерный рейс правительства Монголии вылетел из Монголии в субботу, 2 мая, с 7 британскими гражданами на борту. Дальнейшие чартерные рейсы подтверждены не были, но мы надеемся, что правительство Монголии организует дальнейшие рейсы, которые позволят иностранным гражданам покинуть Монголию.

Для того чтобы мы могли подготовиться к возможным чартерным рейсам, мы были бы признательны, если бы граждане Великобритании, планирующие выезд из Монголии в течение лета, смогли зарегистрироваться у нас сейчас", - сообщает Миграционная служба Монголии.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии приняла решение продлить период повышенной готовности до 31 мая. Поэтому иностранные граждане, которые приехали в Монголию с визитом, с продолжительностью визы до 90 дней, и не могут вернуться из-за закрытия границы, должны подать заявление на продление визы. Срок действия визы будет продлен до 31 мая 2020 года.