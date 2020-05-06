В Узбекистане 10 пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, 1 в критическом

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CentralAsia (UZ) - Из 706 пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в больницах Узбекистана, 10 находятся в тяжёлом состоянии, состояние одного пациента - критическое. Об этом 6 мая сообщил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

На 6 мая в стране зарегистрировано 2217 пациентов с коронавирусной инфекцией. Вчера еще 96 человек полностью выздоровели и были переведены в реабилитационные центры.

Таким образом, число людей, полностью вылечившихся от болезни, достигло 1501 человека. Это 68 процентов от общего числа пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, 10 из 706 пациентов, проходящих лечение в больницах, находятся в тяжёлом состоянии, а 1 пациент - в критическом.