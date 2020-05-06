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  6 мая 2020
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Топ-10 лучших фотографий со всего мира во время пандемии

CentralAsia (CA) -  Reuters опубликовал лучшие фотографии со всех уголков мира во время пандемии коронавируса.

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Полицейский поднимает дубинку на гражданина, который нарушил правила карантинного режима.

Нью-Дели, Индия. Фото: Reuters / Аднан Абиди

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Посетители обедают в тайском ресторане, который вновь открылся после ослабления ограничений в стране. Для безопасности на столе установлен барьер между людьми и посетители держат нужную дистанцию.

Бангкок, Таиланд. Фото: Reuters / Хорхе Сильва

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Захоронение умершего от коронавируса.

Санкт-Петербург, Россия. Фото: Reuters / Антон Ваганов

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Новорожденный в защитной маске. Фук Ан родился 1 апреля, когда во Вьетнаме были введены строгие ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Ханой, Вьетнам. Фото: Reyters / Кхам

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Француз Анри де Шасси в защитной маске целует свою девушку Марго Ребуа, которая возвращается в Париж на скоростном поезде, проведя 2 месяца в Брюсселе.

Брюссель, Бельгия. Reuters / Ив Герман

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Работники муниципалитета в защитных костюмах хоронят жертву коронавируса.

Северный Калимантан, Индонезия. Antara Foto / Fachrurrozi / Reuters

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Силовики Саудовской Аварии стоят рядом с Каабой в пустой мечети во время священного месяца Рамазан.

Мекка, Саудовская Аравия. Фото: Саудовская Аравия / Reuters

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Артисты в защитных масках, выступающие в храме Эраван.

Бангкок, Таиланд. Фото: Reuters / Со Зея Тун

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Работник станции метро в Нью-Йорке во время очистки вагона.

Нью-Йорк, США. Фото: Reuters / Брендан МакДермид

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Парикмахер в маске обслуживает клиента в первый день открытия салонов после ослабления карантина в Испании.

Мадрид, Испания. Фото: Reuters / Серхио Перес

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