Топ-10 лучших фотографий со всего мира во время пандемии

- Азия и мир, общество
- 13:14, 06 мая 2020
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- Обновлено: 13:17, 06 мая 2020
CentralAsia (CA) - Reuters опубликовал лучшие фотографии со всех уголков мира во время пандемии коронавируса.
Полицейский поднимает дубинку на гражданина, который нарушил правила карантинного режима.
Нью-Дели, Индия. Фото: Reuters / Аднан Абиди
Посетители обедают в тайском ресторане, который вновь открылся после ослабления ограничений в стране. Для безопасности на столе установлен барьер между людьми и посетители держат нужную дистанцию.
Бангкок, Таиланд. Фото: Reuters / Хорхе Сильва
Захоронение умершего от коронавируса.
Санкт-Петербург, Россия. Фото: Reuters / Антон Ваганов
Новорожденный в защитной маске. Фук Ан родился 1 апреля, когда во Вьетнаме были введены строгие ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Ханой, Вьетнам. Фото: Reyters / Кхам
Француз Анри де Шасси в защитной маске целует свою девушку Марго Ребуа, которая возвращается в Париж на скоростном поезде, проведя 2 месяца в Брюсселе.
Брюссель, Бельгия. Reuters / Ив Герман
Работники муниципалитета в защитных костюмах хоронят жертву коронавируса.
Северный Калимантан, Индонезия. Antara Foto / Fachrurrozi / Reuters
Силовики Саудовской Аварии стоят рядом с Каабой в пустой мечети во время священного месяца Рамазан.
Мекка, Саудовская Аравия. Фото: Саудовская Аравия / Reuters
Артисты в защитных масках, выступающие в храме Эраван.
Бангкок, Таиланд. Фото: Reuters / Со Зея Тун
Работник станции метро в Нью-Йорке во время очистки вагона.
Нью-Йорк, США. Фото: Reuters / Брендан МакДермид
Парикмахер в маске обслуживает клиента в первый день открытия салонов после ослабления карантина в Испании.
Мадрид, Испания. Фото: Reuters / Серхио Перес