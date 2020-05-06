Топ-10 лучших фотографий со всего мира во время пандемии

CentralAsia (CA) - Reuters опубликовал лучшие фотографии со всех уголков мира во время пандемии коронавируса.

Полицейский поднимает дубинку на гражданина, который нарушил правила карантинного режима.

Нью-Дели, Индия. Фото: Reuters / Аднан Абиди

Посетители обедают в тайском ресторане, который вновь открылся после ослабления ограничений в стране. Для безопасности на столе установлен барьер между людьми и посетители держат нужную дистанцию.

Бангкок, Таиланд. Фото: Reuters / Хорхе Сильва

Захоронение умершего от коронавируса.

Санкт-Петербург, Россия. Фото: Reuters / Антон Ваганов

Новорожденный в защитной маске. Фук Ан родился 1 апреля, когда во Вьетнаме были введены строгие ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Ханой, Вьетнам. Фото: Reyters / Кхам

Француз Анри де Шасси в защитной маске целует свою девушку Марго Ребуа, которая возвращается в Париж на скоростном поезде, проведя 2 месяца в Брюсселе.

Брюссель, Бельгия. Reuters / Ив Герман

Работники муниципалитета в защитных костюмах хоронят жертву коронавируса.

Северный Калимантан, Индонезия. Antara Foto / Fachrurrozi / Reuters

Силовики Саудовской Аварии стоят рядом с Каабой в пустой мечети во время священного месяца Рамазан.

Мекка, Саудовская Аравия. Фото: Саудовская Аравия / Reuters

Артисты в защитных масках, выступающие в храме Эраван.

Бангкок, Таиланд. Фото: Reuters / Со Зея Тун

Работник станции метро в Нью-Йорке во время очистки вагона.

Нью-Йорк, США. Фото: Reuters / Брендан МакДермид

Парикмахер в маске обслуживает клиента в первый день открытия салонов после ослабления карантина в Испании.

Мадрид, Испания. Фото: Reuters / Серхио Перес