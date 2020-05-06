COVID-19 помогает Монголии увеличить национальный резерв драгоценных металлов

CentralAsia (MNG) - Ограничения на поездки повышают национальный золотой и серебряный резерв Монголии.

В то время как внешняя торговля и экспорт сокращаются в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, ЦБ Монголии, МонголБанк наращивает закупки драгоценных металлов.

МонголБанк сообщил о приобретении 1,4 тонны драгоценных металлов в апреле, что почти в три раза выше, чем 540 килограммов, купленных в апреле 2019 года. За последние четыре месяца МонголБанк приобрел 6,7 тонны золота и серебра, причем половина этой суммы была получена только в январе. Из всех купленных драгоценных металлов пять тонн составляли золото, а остальное серебро.

В апреле филиал МонголБанка в аймаке Дархан-Уул приобрел 15,9 килограммов драгоценных металлов, а филиал в аймаке Баянхонгор - 74,5 килограммов.

Резкий скачок национальных запасов драгоценных металлов, скорее всего, был вызван ограничениями на поездки и закрытием границ для предотвращения распространения COVID-19 в Монголии. Эксперты предполагают, что усиленный надзор на пограничных контрольно-пропускных пунктах заблокировал проходы для незаконной торговли золотом и серебром с другими странами.

Покупка золота в прошлом году была необычайно низкой из-за неопределенности в правовой среде и повышения роялти.

В настоящее время средняя цена на золото составляет 149 986,18 тугриков или примерно $54 за грамм, согласно данным МонголБанка.