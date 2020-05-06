Интрига в монгольской политике продолжается на фоне выборов

CentralAsia (MNG) - Изгнанный молодой депутат бросает вызов министру юстиции на предстоящих выборах.

Молодой политик и член парламента от правящей партии Монгольской народной партии Н.Номтойбаяр был исключен из своих рядов в январе 2019 года. Теперь Н.Номтойбаяр решил самостоятельно баллотироваться на предстоящих в 2020 году парламентских выборах. Впоследствии Н.Номтойбаяр будет выступать против министра юстиции Ц.Нямдоржа, который стоит в том же округе в аймаке Орхон.

По словам Н.Номтоибаяра, его изгнание из парламента было осуществлено Ц.Нямдоржем, одним из старейших и долго сидящих членов монгольского парламента.

Министр юстиции Ц.Нямдорж в настоящее время возглавляет подкомитетом «Специальной инспекции по конфликту интересов».

В этом году было зарегистрировано 208 независимых кандидатов, чтобы баллотироваться на кресла в Великом Государственном Хурале или монгольском парламенте.