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  6 мая 2020
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Монголия и Южная Корея будут сотрудничать в развитии бокса

CentralAsia (MNG) -  Монголия и Южная Корея подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, чтобы ускорить развитие бокса в обеих странах.

Соглашение было подписано Д.Бат-Эрдэнэ, президентом Монгольской федерации бокса (МФБ) и председателем корейского бокса Ким Чжи Хюном в Улан-Баторе.

Соглашение продлится два года и будет охватывать различные аспекты бокса с целью улучшения как монгольских, так и корейских боксеров.

Э.Бадар-Ууган, первый вице-президент МФБ, также присутствовал на церемонии подписания. Он выиграл первую в своей стране олимпийскую золотую медаль, завоевав титул легчайшего веса в Пекине в 2008 году.

Нации также были представлены на право Олимпийских играх по боксу Азия-Океания в Токио-2020 в столице Иордании Аммане в марте. Б.Чинзориг был единственным претендентом из Монголии в легком весе среди мужчин.

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