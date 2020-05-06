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  6 мая 2020
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В России за сутки выявлены сразу 10 559 зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрированы 10 559 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые зараженные выявлены в 82 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4314 (40,9%).

На 6 мая в 85 регионах России нарастающим итогом выявлено 165 929 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции.

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