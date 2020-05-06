Предложена разработка ипотечной политики Монголии для госслужащих

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Х. Баттулга встретился с членами Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧ) и Генеральной избирательной комиссии (ГИК) для обсуждения своевременных вопросов, связанных с пандемией COVID-19 и предстоящими выборами.

Президент отметил, что монголы, проживающие за границей, должны быть репатриированы, поскольку их средства к существованию были нарушены в результате пандемии COVID-19.

Члены ГКЧ заявили, что, если удастся вернуть граждан из стран, не имеющих прямых рейсов, можно будет реализовать выдвинутое президентом предложение распределить рабочую нагрузку с использованием местных средств и персонала, который может выполнять международные рейсы.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по предложению президента о разработке ипотечной политики, соизмеримой с зарплатами госслужащих.

Члены ГИК отметили, что ГИК готовится к проведению очередных парламентских выборов. Тем не менее, четкие правила и положения о том, как организовать выборы без больших собраний, не были выпущены до настоящего времени. Президент Х.Баттулга предложил разработать подробные правила, которые должны соблюдаться на выборах, уточнить обязанности, связанные с существующими рисками.

Он также подчеркнул, что крайне важно рассмотреть вопрос о целесообразности проведения выборов, тратя большую сумму денег в это время, когда доходы населения сокращаются, а предприятия сталкиваются с финансовыми трудностями из-за глобальной пандемии. Кроме того, президент подчеркнул, что все должны избегать неэффективные расходы во время кризиса.