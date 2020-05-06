В Бухаре от коронавируса вылечился 78-летний мужчина

CentralAsia (UZ) - В Бухарской области 6 мая от коронавируса полностью выздоровели 5 человек, среди них и 78-летний старец, - сообщает Минздрав.

В Самаркандской области 6 мая выздоровели 3 пациента. К общему количеству выздоровевших в стране добавились 8 пациентов.

В настоящее время в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечилось 1547 человек, - отметили в министерстве.

Среди выздоровевших в Бухаре 4 человека из этой области и заразились в результате контакта с больными, одна из них из города Ташкента, прибыла в Бухару чартерным рейсом из России и была помещена на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции ее госпитализировали. Среди них 2 мужчин и 3 женщин, самой старшей из них 50 лет, а самой младшей – 14 лет.

Выздоровевших людей отправили на реабилитацию. До этого в Бухарской области выздоровели 367 пациентов, сейчас их количество достигло 372.

Выздоровевшие в Самарканде все три человека (7-летний, 31-летний и 78-летний) мужчины из Тайлакского района. Они заразились в результате контакта с больными.

Вылеченных пациентов в настоящее время отправляют на реабилитацию. До настоящего времени а Самаркандской области выздоровели 34 пациента, а теперь их – 37.