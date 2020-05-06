[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бухаре от коронавируса вылечился 78-летний мужчина

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской области 6 мая от коронавируса полностью выздоровели 5 человек, среди них и 78-летний старец, - сообщает Минздрав.

В Самаркандской области 6 мая выздоровели 3 пациента. К общему количеству выздоровевших в стране добавились 8 пациентов.

В настоящее время в Узбекистане от коронавирусной инфекции излечилось 1547 человек, - отметили в министерстве.

Среди выздоровевших в Бухаре 4 человека из этой области и заразились в результате контакта с больными, одна из них из города Ташкента, прибыла в Бухару чартерным рейсом из России и была помещена на карантин. После подтверждения коронавирусной инфекции ее госпитализировали. Среди них 2 мужчин и 3 женщин, самой старшей из них 50 лет, а самой младшей – 14 лет.

Выздоровевших людей отправили на реабилитацию. До этого в Бухарской области выздоровели 367 пациентов, сейчас их количество достигло 372.

Выздоровевшие в Самарканде все три человека (7-летний, 31-летний и 78-летний) мужчины из Тайлакского района. Они заразились в результате контакта с больными.
Вылеченных пациентов в настоящее время отправляют на реабилитацию. До настоящего времени а Самаркандской области выздоровели 34 пациента, а теперь их – 37.

Новости по теме:

print
  • Можно ли переболев коронавирусом, приобрести иммунитет против него?
  • Южная Корея пожертвовала 30 000 наборов для быстрой диагностики Минздраву Монголии
  • На восстановление экономики потребуется от 3 до 12 месяцев - Центробанк Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com