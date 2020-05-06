Том Круз может полететь в космос для съемок фильма

Paramount Pictures

CentralAsia (CA) - Американский актер Том Круз ведет переговоры с NASA и Space X Илона Маска по поводу съемок фильма в космосе, сообщает Deadline.



Фильм станет первым приключенческим боевиком, который будет снят в космосе.



Ранее Том Круз на съемках фильма «Миссия невыполнима» забрался на 800-метровый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и без страховки сидел на вершине самого высокого здания в мире.

Также актер висел на корпусе самолета, который летел со скоростью 300 км/ч. Эта сцена едва не стоила Крузу жизни, признавался он в интервью Джимми Фэллону.