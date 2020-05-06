Узбекистан потратил более $720 млн на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день в Узбекистане на борьбу с коронавирусом направили 2 триллиона 250 миллиардов сумов ($221, 8 млн) из Антикризисного фонда и 500 миллионов долларов из средств международных финансовых институтов. Об этом 5 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Как сообщил глава государства, 66 процентов пациентов с коронавирусом полностью выздоровели. 83 процента взятых на карантин уже вернулись домой.

«Принимаются все необходимые меры для лечения 740 больных, остающихся в больницах, восстановления их здоровья и возвращения их своим семьям», - сказал Мирзиёев.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 10:00 6 мая число случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составило 2217 человек. 1547 человек выздоровели, 10 пациентов скончались.