Южнокорейская разведка объяснила долгое отсутствие Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) - Государственная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что долгое отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына связано с необходимостью уладить внутренние дела, а также в связи с эпидемиологической ситуацией, пишет РИА Новости.



«Разведка считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена» – заявил в отчете перед депутатами зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бен Ги.

Также разведка полагает, что наименьшее количество появлений северокорейского лидера на публике (17 раз) не является доказательством наличия серьезных проблем со здоровьем.



В ведомстве уверены, что хирургических процедур или операций, связанных с сердцем, Ким Чен Ыну не проводили. Тогда контролировать состояние здоровья главы КНДР должны были бы около 4-5 недель, полагают в разведке.



Он также отметил, что, по данным Государственной разведслужбы, северокорейский лидер недавно распорядился усилить противоэпидемические мероприятия по борьбе с коронавирусом, выработать меры по сдерживанию роста цен и поднять дух военнослужащих.



Также южнокорейская разведка не исключает, что случаи заражения COVID-19 все же были, несмотря на заявления КНДР об их отсутствии.



«То, что председатель Ким возобновил свою публичную активность после двадцатидневного отсутствия с участия в церемонии открытия Сунчхонского завода фосфорных удобрений, строительством которого он руководил в начале этого года, скорее всего, говорит о его желании дать посыл о решении продовольственных проблем, а также продемонстрировать уверенность в способности добиться возрождения страны собственными силами», – сказал депутат.



2 мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.