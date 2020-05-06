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  6 мая 2020
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Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) -  Между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 6 мая состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения узбекско-туркменских многоплановых отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Лидеры отметили положительную динамику развития практического взаимодействия и продуктивные межведомственные контакты в сферах торговли, энергетики, транспорта и транзитных перевозок, промышленности и сельского хозяйства.

Также достигнута договоренность о продолжении активной совместной работы с целью продвижения приоритетных проектов сотрудничества, в том числе в рамках деятельности двусторонней Межправительственной комиссии.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, связанные с ликвидацией в Узбекистане последствий чрезвычайной ситуации на Сардобинском водохранилище.

Главы государств также обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Выражена полная взаимная поддержка реализуемым в двух братских странах мерам по профилактике опасного заболевания, а также по поддержке национальной экономики и населения в этот сложный период.

Президенты поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить координацию и взаимодействие в вопросах организации эффективной борьбы с пандемией.

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