Состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана и Туркменистана

CentralAsia (UZ) - Между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым 6 мая состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения узбекско-туркменских многоплановых отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Лидеры отметили положительную динамику развития практического взаимодействия и продуктивные межведомственные контакты в сферах торговли, энергетики, транспорта и транзитных перевозок, промышленности и сельского хозяйства.

Также достигнута договоренность о продолжении активной совместной работы с целью продвижения приоритетных проектов сотрудничества, в том числе в рамках деятельности двусторонней Межправительственной комиссии.

В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, связанные с ликвидацией в Узбекистане последствий чрезвычайной ситуации на Сардобинском водохранилище.

Главы государств также обменялись мнениями об эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Выражена полная взаимная поддержка реализуемым в двух братских странах мерам по профилактике опасного заболевания, а также по поддержке национальной экономики и населения в этот сложный период.

Президенты поручили соответствующим министерствам и ведомствам усилить координацию и взаимодействие в вопросах организации эффективной борьбы с пандемией.