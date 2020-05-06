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  6 мая 2020
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США выделят $2 миллиона для борьбы с COVID-19 в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC / CAR) обязались выделить 6,8 миллиона долларов США для поддержки правительств Центральной Азии в борьбе с продолжающейся вспышкой COVID-19, в том числе $2,07 миллиона для Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

В Узбекистане CDC будут использовать эти новые средства для закупки лабораторных инвентарей и оборудования для тестирования COVID-19. Средства также будут использованы для закупок новых оборудований и обучения для создания Центра ускоренных мер во время чрезвычайных ситуаций общественного здравоохранения Узбекистана (EOC), аналогичного EOC CDC в Атланте. CDC также предоставит техническую помощь для проверки-скрининга в пунктах въезда, что укрепит потенциал страны по выявлению носителей вируса сразу на пограничных пунктах.

«Мы внимательно следим за ситуацией с COVID-19 в Центральной Азии с января и уже предложили техническую помощь всем правительствам в регионе для поддержки их ответных мер на вспышку»- заявил директор CDC Central Asia доктор Даниэль Сингер, выступая на телефонном пресс-брифинге в Алматы, Казахстан.

«Эти средства позволят нам еще больше усилить меры, принимаемые странами для замедления распространения вируса. Это основано на многолетней региональной работе CDC по борьбе с ВИЧ и туберкулезом и практике по подготовке к эпидемиям сезонного гриппа и других пандемических заболеваний. Инвестиции CDC в повышение безопасности здравоохранения заложили основы для быстрой и эффективной подготовки к возникающим угрозам, включая текущую вспышку коронавируса, и мы считаем, что важность нашего сотрудничества с Министерствами здравоохранения сегодня, пожалуй, велико как никогда», отметил Сингер.

CDC открыли свой первый офис в Алматы в 1995 году и сегодня они имеют офисы в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. C

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