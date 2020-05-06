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  6 мая 2020
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Президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили вопросы совместной борьбы с Covid-19

CentralAsia (TJ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 мая провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений добрососедства и стратегического партнерства, обсудили перспективы расширения практического сотрудничества.

Особое внимание было уделено обеспечению контроля за развитием эпидемиологической ситуации и принятию эффективных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Даны поручения правительствам двух стран усилить координацию и продолжить тесное взаимодействие в борьбе с этим опасным заболеванием.

Подчеркнута необходимость принятия опережающих мер и оперативного решения всех возникающих вопросов в целях недопущения негативного влияния пандемии прежде всего на узбекско-таджикские торгово-экономические связи.

Отмечена важность проведения регулярных видеоконференций между соответствующими министерствами и ведомствами в целях совместной выработки алгоритмов по сохранению высоких темпов роста взаимной торговли, обеспечению транспортного сообщения, реализации приоритетных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, финансовом секторе и других сферах.

Рассмотрены также вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище.

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