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  6 мая 2020
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Туркменистан отправит России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (TM) -  По распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменистан направил в Россию, переживающую пандемию коронавируса, продовольственную и промышленную продукцию, а также текстиль и стройматериалы. Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Согласно документу главы государства, в формировании этого груза, который будет передан российской стороне безвозмездно «в качестве жеста дружбы и добрососедства», участвовали Министерство промышленности и строительного производства, Министерство текстильной промышленности, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Государственные концерны «Туркменхимия» и «Туркменгаз», Союз промышленников и предпринимателей, а также администрации Ахалского, Лебапского и Марыйского велаятов.

По информации российских СМИ, произведённые в Туркменистане вышеназванные товары предназначаются для Астраханской области, которая, как и другие регионы РФ, ведёт борьбу против вируса COVID-19.

По данным Минздрава РФ, количество зараженных коронавирусом в Астраханской области неуклонно растёт. На утро 5 мая в регионе значилось 564 инфицированных, 6 человек скончались.

В Туркменистане, по официальным данным, случаев коронавируса не выявлено.

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