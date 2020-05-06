[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане на массовых мероприятиях ветеранам войны вручают медали - СМИ

CentralAsia (TM) -  В эти дни туркменское телевидение показывает сюжеты о награждении ветеранов. Церемонии, в ходе которых торжественно вручаются медали, проходят при полных концертных залах, передают "Хроники Туркменистана".

Массовые мероприятия в стране не отменены. По официальным данным, случаев коронавируса в стране не выявлено.

30 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении ветеранов Великой Отечественной войны, жен участников войны и ветеранов труда, работавших в тылу медалью в честь 75-летия Победы и распорядился провести торжественные церемонии награждения ветеранов.

Как сообщает издание «Ориент», 9 мая в Ашхабаде будет проведен военный парад и дан праздничный салют, хотя ранее парады проводились только в День независимости. Государственные СМИ о намерении правительства провести парад пока не сообщали.

С 2018 года 9 мая в Туркменистане не является выходным днем.

print
  • Парк Победы готовится к открытию в Ташкенте (видео)
  • В Андижане начали работу парикмахерские, салоны красоты и гостиницы
  • Верховный представитель Еврокимиссии и глава МИД Узбекистана обсудили меры на пандемию коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com