В Туркменистане на массовых мероприятиях ветеранам войны вручают медали - СМИ

CentralAsia (TM) - В эти дни туркменское телевидение показывает сюжеты о награждении ветеранов. Церемонии, в ходе которых торжественно вручаются медали, проходят при полных концертных залах, передают "Хроники Туркменистана".

Массовые мероприятия в стране не отменены. По официальным данным, случаев коронавируса в стране не выявлено.

30 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении ветеранов Великой Отечественной войны, жен участников войны и ветеранов труда, работавших в тылу медалью в честь 75-летия Победы и распорядился провести торжественные церемонии награждения ветеранов.

Как сообщает издание «Ориент», 9 мая в Ашхабаде будет проведен военный парад и дан праздничный салют, хотя ранее парады проводились только в День независимости. Государственные СМИ о намерении правительства провести парад пока не сообщали.

С 2018 года 9 мая в Туркменистане не является выходным днем.