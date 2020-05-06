В Туркменистане на массовых мероприятиях ветеранам войны вручают медали - СМИ

- Туркменистан, общество
- 17:00, 06 мая 2020
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CentralAsia (TM) - В эти дни туркменское телевидение показывает сюжеты о награждении ветеранов. Церемонии, в ходе которых торжественно вручаются медали, проходят при полных концертных залах, передают "Хроники Туркменистана".
Массовые мероприятия в стране не отменены. По официальным данным, случаев коронавируса в стране не выявлено.
30 апреля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о награждении ветеранов Великой Отечественной войны, жен участников войны и ветеранов труда, работавших в тылу медалью в честь 75-летия Победы и распорядился провести торжественные церемонии награждения ветеранов.
Как сообщает издание «Ориент», 9 мая в Ашхабаде будет проведен военный парад и дан праздничный салют, хотя ранее парады проводились только в День независимости. Государственные СМИ о намерении правительства провести парад пока не сообщали.
С 2018 года 9 мая в Туркменистане не является выходным днем.