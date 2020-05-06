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  6 мая 2020
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В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее на границе Китая и Кыргызстана

CentralAsia (UZ) -  Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что 6 мая в 15:51 по ташкентскому времени произошло землетрясение в пограничной области Китая и Кыргызстана.

Координаты: 39,79 градуса северной широты, 73,93 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина h=10 км.

Расстояние от Ташкента 431 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Наманган : 234 км, 2 балла.

Андижан : 174 км, 3 балла.

Фергана : 194 км, 2 балла.

В Узбекистане сообщений о жертвах и разрушениях нет.

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