В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее на границе Китая и Кыргызстана

- Узбекистан, происшествия
- 17:14, 06 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что 6 мая в 15:51 по ташкентскому времени произошло землетрясение в пограничной области Китая и Кыргызстана.
Координаты: 39,79 градуса северной широты, 73,93 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина h=10 км.
Расстояние от Ташкента 431 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Наманган : 234 км, 2 балла.
Андижан : 174 км, 3 балла.
Фергана : 194 км, 2 балла.
В Узбекистане сообщений о жертвах и разрушениях нет.