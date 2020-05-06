В Узбекистане попросили не фотографироваться на фоне убитых горем людей

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей попросили население не фотографироваться на фоне убитых горем людей в Сардобе, чьи дома, имущество и домашний скот были смыты водой.

"Пожалуйста, не езжайте в Сардобу и прекратите вот так фотографироваться. Посмотрите на картинку, она вам нужна для вашей личной выгоды. Но я верю, что им это нужно. У них, вероятно, нет телефона с сенсорным экраном или трафиком, чтобы увидеть фотографию, которую вы сделали с ними, чтобы прочитать комментарии. У них другая боль. Они остались без крова, без «родины», которую они строили долгие годы", - отмечает один из пользователей соцсетей, прикрепивший к своему комментарию фото.

Пост за один час собрал более 700 возмущённых комментариев, негодующих по поводу любителей фотографироваться в данной ситуации.

Как отмечают пользователи, на фото с краю изображены известные в стране люди, поехавшие в Сардобинский район посте стихии.

Прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище произошел 1 мая. В результате из 22 населенных пунктов в Сардрбинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах были эвакуированы около 70 тысяч человек. Погибли по меньшей мере четыре человека и один пропал без вести.



