В Подмосковье в пожаре заживо сгорели шесть граждан Узбекистана (видео)

CentralAsia (UZ) - Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья. По официальным данным, трое мужчин и три женщины были гражданами Узбекистана.

Пожар, который вспыхнул в частном доме в селе Дурниха Раменского района 5 мая около 4 часов утра, был потушен в 6 часов вечера, сообщает МЧС Московской области.

Сотрудники Раменского районного отделения Следственного комитета России возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Умышленное убийство двух и более лиц») в связи со смертью шести человек, тела которых были обнаружены в доме.

- В ходе тушения пожара обнаружены тела шести неустановленных человек, троих мужчин и трех женщин. Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. По предварительным данным, в доме проживало 26 человек, граждан одного из соседних государств. Легальность нахождения их на территории РФ будет проверена, сообщил дежурный сотрудник Московского областного следственного комитета.

По данным издания "Московский комсомолец", первыми на место прибыли сотрудники МЧС, а потом медики. "Впрочем, спасать к этому моменту было некого. Второй этаж, сооруженный из дерева, превратился в крематорий. Некоторые азиаты успели до этого выскочить в чем мать родила, а трое мужчин и трое женщин скончались - они рухнули на первый этаж, когда обрушились перекрытия. Тела сильно обгорели, но уже установлено, что погибшие - уроженцы Узбекистана в возрасте около 30 лет...", - сообщает издание.

В настоящее время производен осмотр с участием следователей-криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Приняты меры к установлению личности погибших. Расследование уголовного дела продолжается.

В интернете появились видео с места события.