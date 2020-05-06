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  6 мая 2020
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Министр культуры России заразилась коронавирусом
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

CentralAsia (CA) -  Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-секретаря.

«Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах», - сказала пресс-секретарь Анна Усачева.

Она добавила, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации главы ведомства речи не идет.

На прошлой неделе коронавирус также выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

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