Министр культуры России заразилась коронавирусом

Фото: РИА Новости

CentralAsia (CA) - Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-секретаря.

«Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID-19 положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах», - сказала пресс-секретарь Анна Усачева.



Она добавила, что болезнь протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации главы ведомства речи не идет.



На прошлой неделе коронавирус также выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.