В Казахстане число случаев коронавируса выросло на 46

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:00 в Казахстане зарегистрированы 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Из 46 случаев в городе Нур-Султан обнаружены 14 случаев, Алматинской области - 13, Туркестанской области - 7, Карагандинской области - 6, Мангистауской области - 5, Жамбылской области - 1.
Общее число случаев коронавируса в стране достигло 4344.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1392;
- Нур-Султан – 768;
- Атырауская область – 226;
- Шымкент – 222;
- Кызылординская область – 222;
- Западно-Казахстанская область – 208;
- Алматинская область – 176;
- Карагандинская область – 175;
- Актюбинская область – 168;
- Жамбылская область – 163;
- Туркестанская область – 162;
- Павлодарская область – 152;
- Акмолинская область – 101;
- Мангистауская область – 95;
- Костанайская область – 54;
- Восточно-Казахстанская область – 30;
- Северо-Казахстанская область – 30.