В Казахстане число случаев коронавируса выросло на 46

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:00 в Казахстане зарегистрированы 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Из 46 случаев в городе Нур-Султан обнаружены 14 случаев, Алматинской области - 13, Туркестанской области - 7, Карагандинской области - 6, Мангистауской области - 5, Жамбылской области - 1.



Общее число случаев коронавируса в стране достигло 4344.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1392;

- Нур-Султан – 768;

- Атырауская область – 226;

- Шымкент – 222;

- Кызылординская область – 222;

- Западно-Казахстанская область – 208;

- Алматинская область – 176;

- Карагандинская область – 175;

- Актюбинская область – 168;

- Жамбылская область – 163;

- Туркестанская область – 162;

- Павлодарская область – 152;

- Акмолинская область – 101;

- Мангистауская область – 95;

- Костанайская область – 54;

- Восточно-Казахстанская область – 30;

- Северо-Казахстанская область – 30.

Коронавирус в Казахстане

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