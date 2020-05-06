За сутки в Таджикистане зарегистрировано 86 случаев коронавируса. Всего 379

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CentralAsia (TJ) - За последние сутки в Таджикистане зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Asia-Plus.

По данным Минздрава страны, на 6 мая зарегистрировано 8 фактов смерти от коронавируса.



По состоянию на 6 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением врачей находится 3596 человек. За последние сутки 246 человек были выписаны домой из лечебных учреждений в удовлетворительном состоянии после проведения обследования.



Число заразившихся к утру 2 мая достигло 32 человек, к вечеру 2 мая - 76 человек. 3 мая вечером оно составило 128 человек, 4 мая- 230, 5 мая - 293, 6 мая - 379 человек.