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  6 мая 2020
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За сутки в Таджикистане зарегистрировано 86 случаев коронавируса. Всего 379
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  За последние сутки в Таджикистане зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Asia-Plus.

По данным Минздрава страны, на 6 мая зарегистрировано 8 фактов смерти от коронавируса.

По состоянию на 6 мая в лечебных учреждениях страны под наблюдением врачей находится 3596 человек. За последние сутки 246 человек были выписаны домой из лечебных учреждений в удовлетворительном состоянии после проведения обследования.

Число заразившихся к утру 2 мая достигло 32 человек, к вечеру 2 мая - 76 человек. 3 мая вечером оно составило 128 человек, 4 мая- 230, 5 мая - 293, 6 мая - 379 человек.

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