Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 6 мая провел совещание с правительством, посвященное борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.



В начале видеоконференции президент напомнил, что в апреле вступили в силу два пакета решений, направленных на помощь россиянам. Первый предусматривал поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавшим от коронавируса; второй — кредитную поддержку системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, дополнительные выплаты медикам и другие шаги.

«Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки, и главное — сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже получили или получат в самое ближайшее время: не когда-то потом, а именно в те сроки, которые были нами ранее установлены», - сказал он.



Он также попросил отдельно остановиться на возникающих проблемах и предпринимаемых для их решения шагах, после чего свои доклады зачитали министр труда и соцзащиты Антон Котяков, исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников и исполняющий обязанности главы Минстря Никита Стасишин.



В конце этого блока совещания президент призвал коллег обеспечить широкое и полноценное информирование граждан о мерах поддержки, а также подчеркнул, что способы получения помощи должны быть максимально доступными.



Вторая часть видеоконференции была посвящена поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. Президент напомнил, что ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному.



«Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. А где-то, возможно, планировать определенное обоснованное их смягчение», - сказал Путин.



Он подчеркнул, что на главах регионов и членах правительства лежит большая ответственность.



«Нельзя забегать вперед. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом, откатом назад. Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей. Поэтому ответственность за каждое принятое решение и коллег из правительства, и глав регионов крайне высока», - отметил президент.



Он призвал губернаторов, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора и ученых, принять решения о дальнейших действиях на местах.