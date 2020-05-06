Из-за скандального видео из сауны приостановлены полномочия председателя суда Алматинской области. Видео

коллаж Tengrinews

CentralAsia (KZ) - В Казахстане председатель Верховного суда Жакип Асанов приостановил полномочия председателя районного суда в Алматинской области из-за скандального видео с судьями и прокурорами в сауне, сообщает Tengrinews.kz.

«Дополнительно к ранее опубликованному пресс-релизу Алматинского областного суда. Распоряжением председателя Верховного Суда Республики Казахстан Жакипа Асанова приостановлены полномочия председателя Кербулакского районного суда Алматинской области Д. Сейтова для проведения служебной проверки», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Казахстана.

Ранее в сети появилось видео, снятое в сауне. Его автор проводит своего рода экскурсию и рассказывает о своем с товарищами отдыхе. По его словам, на кадрах присутствует судья районного суда Алматинской области.

Видео можете посмотреть тут.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения