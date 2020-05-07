Министр Д. Цогтбаатар провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Ван И

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар провел телефонный разговор с членом Госсовета КНР, с министром иностранных дел КНР Ван И.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись информацией об эпидемической ситуации Covid-19 в двух странах и выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством в предотвращении распространения вируса.

Министры подчеркнули, что в ходе визита президента Монголии Х. Баттулги в Китай в феврале этого года переговоры между лидерами двух стран и взаимопомощь народа и бизнеса двух стран в борьбе с эпидемией еще более укрепились дружеские отношения и взаимопонимание между двумя народами.

Министр Д. Цогтбаатар придает большое значение охране здоровья населения и предотвращению распространения вируса и уделяет больше внимания восстановлению торгово-экономического сотрудничества. Он предложил обеим странам совместно работать над достижением цели увеличения товарооборота до 10 миллиардов долларов США путем принятия мер регулирования, чтобы компенсировать потерянное время.

Ван И, член Государственного совета и министр иностранных дел Китайской Народной Республики выразил поддержку этому предложению и предложил подробно обсудить конкретные совместные меры на заседании электронного механизма реорганизации в ближайшем будущем.

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