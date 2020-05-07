Южная Корея помогает в создании учебного центра по туризму в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия стремится увеличить вклад туристической индустрии в внутри валовый продукт (ВВП) до 10 процентов в ближайшие годы. Таким образом, в Арцат Задгай, за пределами Улан-Батора, должен быть создан Учебный центр по туризму. Министр окружающей среды и туризма Монголии Н.Цэрэнбат, представители Министерства и представители посольства Республики Корея в Монголии и Корейской туристической организации (КТО) приняли участие в церемонии закладки фундамента нового туристического учебного центра, который Министерство окружающей среды и туризма Монголия и Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея договорились построить вместе под названием Арцат Задгай.

В начале церемонии министр Н. Церенбат и директор офиса КТО в Монголии Пак Чон Ун подписали протокол переговоров для укрепления человеческого потенциала в сфере туризма Монголии.

Учебный центр по туризму повысит стандарты туристического обслуживания в Монголии.

В рамках проекта будет введена основная программа обучения, передовые учебники и раздаточные материалы, соответствующие международным стандартам гостеприимства и мировым тенденциям, что сыграет большую роль в обучении работников туризма, которые могут предоставлять профессиональные услуги международным путешественникам и туристам. Проект будет финансироваться Корейской туристической организацией (КТО) на сумму 5,5 млрд вон ($4 488 000).

В июне 2019 года министерства туризма и финансов Монголии подписали соглашение со своими южнокорейскими коллегами о совместной реализации проекта по укреплению потенциала монгольской рабочей силы в сфере туризма. В рамках проекта на 2019–2020 годы были разработаны генеральный план по наращиванию потенциала монгольской туристической рабочей силы и программа обучения на основе этого генерального плана, а также проведены экспериментальные учебные курсы.

Во время церемонии подписания министр Н.Цэрэнбат выразил уверенность, что Учебный центр по туризму поднимет стандарты туристического обслуживания в Монголии.

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