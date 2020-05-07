Монголия будет добавлена в черный список ЕС по отмыванию денег

CentralAsia (MNG) - Европейская комиссия намерена включить Монголию и одиннадцать других стран в свой список государств, которые представляют финансовый риск со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в проекте документа.

В «чёрный список» ЕС и ожидаемый к публикации в четверг следующие офшорные юрисдикции: Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Монголия, Мьянма, Никарагуа и Зимбабве.

Страны в списке «представляют значительные угрозы финансовой системе Союза», говорится в проекте документа, который все еще подвергается изменениям.

В соответствии с законодательством ЕС банки и другие финансовые и налоговые фирмы обязаны более тщательно изучать своих клиентов, имеющих дело со странами, включенными в этот список.

ЕС установил критерии, по которым определяет уровень «прозрачности» налоговой политики юрисдикций, налоговых ставок и стимулов. Особенное внимание ЕС обращает на налоговые системы с низким или нулевым налогообложением, куда обычно транснациональные компании переводят свои международные доходы, чтобы избежать высоких налоговых ставок в своих странах.

Страна, не имеющая выхода к морю, расположенная между Китаем и Россией, является одной из 17 юрисдикций за пределами Европейского Союза, которые рискуют потерять доступ к фондам ЕС или столкнуться с другими формами осуждения, после того как блок в этом месяце счел их несогласованными по налоговым вопросам, передает монгольский новостной сайт news.mn.

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