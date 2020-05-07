Беременная женщина с Covid-19 получает лечение в Монголии

CentralAsia (MNG) - Одна беременная женщина входит в число 41 подтвержденного случая коронавируса в Монголии.

Представители органов здравоохранения Монголии сообщили, что беременная женщина с положительным результатом на коронавирус находится на лечении в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний (НИЦИЗ). В настоящее время 28 монголов с Covid-19 находятся на лечении в НИЦИЗ.

На сегодняшний день 13 человек полностью выздоровели от коронавируса; четверо из них были иностранцами, а двое находились в критическом состоянии.

В Монголии было отобрано более 11 000 пробных образцов. В стране с населением в три миллиона человек было протестировано более 4000 человек, которые на данный момент были эвакуированы 10 чартерными рейсами из стран, пострадавших от пандемии.

Коронавирус в Монголии

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