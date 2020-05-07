Путин наградил монгольскую женщину юбилейной медалью ВОВ

CentralAsia (MNG) - Указом президента России Владимира Путина монгольская женщина была награждена орденом Дружбы за вклад в оказание помощи советским солдатам во время Второй мировой войны.

Известной в народе как «Фронт С. Цэгмид» - один из четырех монголов, трое из которых - ветераны войны, которых награждает Владимир Путин по случаю 75-й годовщины Дня Победы.

«Фронт С.Цэгмид» была в составе монгольской делегации, которая отвозила фронтовикам подарки монгольского народа в ноябре 1942 года. Она является одной из живых свидетельниц этого события. Сегодня ей 100 лет и проживает в своем родном сомоне Сайхан-Овоо аймака Дундговь.

Во время войны Монголия предоставила Красной армии танковую бригаду «Революционная Монголия» из 53 единиц, авиационную эскадрилью «Монгольский арат» из 12 самолетов-истребителей, более 500 тысяч лошадей, около 300 кг чистого золота.

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