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  7 мая 2020
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Путин наградил монгольскую женщину юбилейной медалью ВОВ

CentralAsia (MNG) -  Указом президента России Владимира Путина монгольская женщина была награждена орденом Дружбы за вклад в оказание помощи советским солдатам во время Второй мировой войны.

Известной в народе как «Фронт С. Цэгмид» - один из четырех монголов, трое из которых - ветераны войны, которых награждает Владимир Путин по случаю 75-й годовщины Дня Победы.

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«Фронт С.Цэгмид» была в составе монгольской делегации, которая отвозила фронтовикам подарки монгольского народа в ноябре 1942 года. Она является одной из живых свидетельниц этого события. Сегодня ей 100 лет и проживает в своем родном сомоне Сайхан-Овоо аймака Дундговь.

Во время войны Монголия предоставила Красной армии танковую бригаду «Революционная Монголия» из 53 единиц, авиационную эскадрилью «Монгольский арат» из 12 самолетов-истребителей, более 500 тысяч лошадей, около 300 кг чистого золота.

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