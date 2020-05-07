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  7 мая 2020
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В Монголии начались практические учения строгого карантина (фото)

CentralAsia (MNG) -  Оперативная группа Государственной чрезвычайной комиссии и руководство района Чингэлтэй Улан-Батора совместно начали практические учения по реагированию на чрезвычайные ситуации.

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«7 мая в районе Чингэлтэй с 08:00 утра до 18:00 вечера будет действовать строгий карантин, то есть 150 тысячи жителям этого района запрещено выходить на улицу в указанное время. По периметру «карантинной зоны» установили несколько блокпостов, где будут дежурить полицейские, а на некоторых больших улицах и перекрестках будет размещена военная техника, поэтому просим граждан отнестись с пониманием к проводимому мероприятию и не беспокоиться по поводу сложившейся ситуации.

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Готовность населения к возможным рискам является актуальной проблемой в настоящее время. Во время учений мы намерены укрепить координации и сотрудничество между правительственными и неправительственными организациями во время пандемии коронавируса и проверить на практике их готовности к вспышке. Поэтому все жители района Чингэлтэй станут участниками этих учений и они не должны покидать свои дома. Въезд в Чингэлтэй и выезд из него будет закрыт», - сказал начальник Оперштаба полковник Б.Ууганбаяр.

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