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  7 мая 2020
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Мы будем работать с Китаем, чтобы увеличить экспорт мяса, - глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  В результате мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 экспорт Монголии за первые четыре месяца 2020 года сократился более чем на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Поставки угля начались 22 марта по решению правительства и Государственной чрезвычайной комиссии, но только около 10 процентов было экспортировано по сравнению с предыдущим годом.

Министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар и посол Китая в Монголии Чай Вэнь Руи в конце прошлого месяца посетили порт Гашуунсухайт-Ганцмод, чтобы ознакомиться с ситуацией.

«Причина сокращения движения автомобильного транспорта заключается, прежде всего, в том, что в настоящее время мы не разрешаем нашим водителям ночевать на китайской стороне, чтобы обеспечить безопасность. На практике, однако, это ограничивает потенциал для увеличения транспортировки угля. Поэтому обсуждали вопрос о создании зоны изоляции на китайской стороне», - сообщил глава МИД Монголии.

«Мы говорим об экспорте мяса. Здесь действительно много накопленных мясных ресурсов. Есть риски ухудшения в любом случае. Поэтому мы будем работать с Китаем, чтобы увеличить экспорт мяса», - добавил он.

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