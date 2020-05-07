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  7 мая 2020
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Узбекистан отправил в Казахстан спасателей и спецтехнику для ликвидации последствий ЧС

CentralAsia (UZ) -  Делегация Узбекистана во главе с советником президента Турсинханом Худайбергеновым посетила районы Туркестанской области Казахстана, пострадавшие от наводнения, вызванного прорывом дамбы Сардобинского водохранилища.

Узбекская делегация ознакомилась с последствиями наводнения и определила необходимые мероприятия по их устранению, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В соседнюю республику были направлены 209 специалистов МЧС и 169 единиц сельскохозяйственной, инженерной и пожарно-спасательной техники.

В результате сброса воды из Сардобинского водохранилища Сырдарьинской области Узбекистана 1 мая произошло подтопление населенных пунктов в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана, свыше 30 тысяч жителей были эвакуированы. Вода затопила сотни домов и тысячи гектаров посевных площадей.

Ущерб от затопления власти Казахстана оценили в 404 миллиона тенге, то есть чуть меньше $1 млн.

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