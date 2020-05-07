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  7 мая 2020
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Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества. Сообщение опубликовано на сайте Акорды.

Текст опубликован без редакции:

«Лучшие традиции казахстанской армии являются естественным продолжением героизма наших предков, отважно защищавших родную землю, а также беспримерных подвигов участников Великой Отечественной войны. Свою боевую выучку и крепость духа военнослужащие успешно демонстрируют и в наши дни, надежно защищая Независимость Казахстана.

В этот славный день мы чествуем всех, кто посвятил себя ратному делу и хранит верность присяге. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом посту, несет службу в подразделениях армии и флота, охраняет государственную границу и воздушное пространство Республики Казахстан.

Особой признательности заслуживает активное участие военнослужащих в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе призванных на специальные сборы. Они показывают пример истинного патриотизма и доблестного служения стране.

Укрепление оборонного потенциала, поддержка военных и их семей являются приоритетными задачами нашего государства.

Желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в благородном и почетном деле служения Родине!».

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