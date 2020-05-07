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  7 мая 2020
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Города и районы Узбекистана поделили на три зоны коронавирусной опасности

CentralAsia (UZ) -  Карантинный режим с разделением на «красную», «желтую» и «зеленую» категории начнет действовать в Узбекистане с 8 мая. Об этом сообщила пресс-служба специальной комиссии по подготовке программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане.

Сообщается, что в Узбекистане вводятся 3 зоны распространения коронавируса — красная желтая и зеленая. Для каждой зоны сняты определенные карантинные ограничения по пандемии коронавируса и определены разрешенные виды и сферы работ.

В «красную», опасную зону заражения, вошли Каракалпакстан, Ташкентская, Андижанская, Наманганская, Ферганская, Самаркандская, Бухарская и Сырдарьинская области. Здесь не сняты никакие ограничения. Разрешено совершать прогулки возле при соблюдении социальной дистанции и ношение масок.

В «желтую» зону, где за последние 14 дней не было выявлено новых случаев коронавируса, однако есть находящиеся на лечении от коронавирусной инфекции пациенты, входят город Ташкент, Сурхандарьинская и Хорезмская области. Здесь разрешена работа ряда различных видов не продовольственных магазинов, мастерских и автосервисов. Также разрешена перевозка пассажиров.

В «зеленую» зону, в которой нет зараженных коронавирусом лиц и нет находящихся на лечении от коронавирусной инфекции пациентов, вошли Навоийская, Джизакская и Кашкадарьинская области. Здесь разрешена работа практически всех объектов и отраслей, парков отдыха (кроме аттракционов и развлечений). Разрешено также пользование личным автотранспортом без спецразрешений (стикеров) и временных ограничений. В зеленой зоне для граждан открыт прием в государственных органах.

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