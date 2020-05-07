Узбекистанцы, застрявшие в Германии, просят Мирзиёева вывезти их на родину

CentralAsia (UZ) - Граждане Узбекистана, застрявшие во время карантина в Германии, обратились с открытым письмом к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой организовать чартерный рейс для вывоза их на родину.

По словам узбекистанцев, точное количество граждан, которые застряли в странах Европы с момента введения ограничений в середине марта этого года, доподлинно неизвестно. Они утверждают, что в настоящее время в одной только Германии находятся более 150 человек.

«На протяжении 40 дней мы в Германии ждем обещанный чартерный рейс из Европы, в частности из Франкфурта. Многие из нас звонили в такие ведомства, как: МИД, АЧТО, Министерство транспорта, дипломатические представительства Узбекистана. Везде дают один и тот же ответ: "пока у нас нет официальной информации"», – цитируют слова застрявших в Германии узбекистанцев местные СМИ.

В своем обращении к президенту Мирзиёеву узбекистанцы просят организовать чартерный рейс из Франкфурта в Ташкент и обещают, что по прибытии в Узбекистан согласны, чтобы их поместили на 14-дневный карантин.

В конце апреля Министерство иностранных дел Узбекистана сообщало, что пока не располагает информацией о новых чартерных рейсах для вывоза узбекистанцев из-за границы, так как отдельное решение по организации чартерных рейсов принимает Специальная республиканская комиссия.