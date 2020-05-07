Эпидемия в Германии пошла на спад, первая стадия преодолена, - Ангела Меркель

CentralAsia (CA) - В Германии эпидемия коронавируса пошла на спад, поэтому меры изоляции будут смягчены, сообщила канцлер Ангела Меркель, передает euronews.

По ее словам, все без исключения магазины смогут возобновить работу, а людям будет разрешено беспрепятственно появляться на улице. Однако она предупредила о необходимости проявлять осторожность, чтобы не допустить повторной вспышки эпидемии.

«Ситуация развивается в позитивном ключе, количество новых случаев заражения коронавирусом заметно снизилось. Тем не менее обстановка может вновь обостриться, поэтому экстренные меры будут восстановлены в тех регионах, где появятся новые очаги», - сказала Меркель.

Уже в начале недели в Германии открылись школы, во многих городах возобновили работу музеи, торговые центры. Однако так называемые меры ограничения социальных контактов пока остаются в силе. На занятия ученики ходят, соблюдая дистанцию в полтора метра, в общественном транспорте ношение масок будет обязательным по меньшей мере еще месяц, говорится в сообщении.

На 7 мая в Германии зарегистрировано 168,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них скончались более 7 тыс. пациентов.