В Казахстане на утро 7 мая зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:25 в Казахстане зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 28, городе Нур-Султан - 25, Атырауской области - 11, Мангистауской области - 9, Костанайской области - 4, Западно-Казахстанская области – 2, Кызылординской области - 1.

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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных в стране достигло 4502.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:⠀

- Алматы – 1420;

- Нур-Султан – 853;

- Атырауская область – 240;

- Шымкент – 222;

- Кызылординская область – 223;

- Западно-Казахстанская область – 210;

- Алматинская область – 178;

- Карагандинская область – 175;

- Актюбинская область – 172;

- Жамбылская область – 163;

- Туркестанская область – 162;

- Павлодарская область – 152;

- Мангистауская область – 105;

- Акмолинская область – 101;

- Костанайская область – 58;

- Северо-Казахстанская область – 33;

- Восточно-Казахстанская область – 30.

Коронавирус в Казахстане

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