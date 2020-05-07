В Казахстане на утро 7 мая зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:25 в Казахстане зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса, из них в городе Алматы - 28, городе Нур-Султан - 25, Атырауской области - 11, Мангистауской области - 9, Костанайской области - 4, Западно-Казахстанская области – 2, Кызылординской области - 1.
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Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, общее количество зараженных в стране достигло 4502.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:⠀
- Алматы – 1420;
- Нур-Султан – 853;
- Атырауская область – 240;
- Шымкент – 222;
- Кызылординская область – 223;
- Западно-Казахстанская область – 210;
- Алматинская область – 178;
- Карагандинская область – 175;
- Актюбинская область – 172;
- Жамбылская область – 163;
- Туркестанская область – 162;
- Павлодарская область – 152;
- Мангистауская область – 105;
- Акмолинская область – 101;
- Костанайская область – 58;
- Северо-Казахстанская область – 33;
- Восточно-Казахстанская область – 30.