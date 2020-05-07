Девять монгольских кадетов прибывающих из Тувы дали отрицательный результат на коронавирус

- Монголия, происшествия
- 9:54, 07 мая 2020
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CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия приняла решение эвакуировать девять учеников кадетской школы из Кызыла, Тыва, Россия, через КПП Боршоо.
Они были доставлены в Улан-Батор под защитой и проверены на наличие новой коронавирусной инфекции.
А.Амбасэлмаа, глава отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сказала сегодня, что тесты девяти кадетов не выявили коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Монголии
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