[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Девять монгольских кадетов прибывающих из Тувы дали отрицательный результат на коронавирус

CentralAsia (MNG) -  Государственная чрезвычайная комиссия приняла решение эвакуировать девять учеников кадетской школы из Кызыла, Тыва, Россия, через КПП Боршоо.

Они были доставлены в Улан-Батор под защитой и проверены на наличие новой коронавирусной инфекции.

1-11-22

А.Амбасэлмаа, глава отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сказала сегодня, что тесты девяти кадетов не выявили коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии не выявлено новых случаев коронавируса
  • Мы будем работать с Китаем, чтобы увеличить экспорт мяса, - глава МИД Монголии
  • Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось на 21 и достигло 4298


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com