Девять монгольских кадетов прибывающих из Тувы дали отрицательный результат на коронавирус

CentralAsia (MNG) - Государственная чрезвычайная комиссия приняла решение эвакуировать девять учеников кадетской школы из Кызыла, Тыва, Россия, через КПП Боршоо.

Они были доставлены в Улан-Батор под защитой и проверены на наличие новой коронавирусной инфекции.

А.Амбасэлмаа, глава отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сказала сегодня, что тесты девяти кадетов не выявили коронавирусной инфекции.

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