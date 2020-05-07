Как трудовые мигранты в Екатеринбурге переживают пандемию COVID-19

CentralAsia (UZ) - В Свердловской области, по разным оценкам, сейчас проживает до 120 тысяч мигрантов. Могло бы быть в два раза больше, но с 30 марта Россия закрыла границы и многие приезжие остались на родине. Дальнейшие запреты больно ударили по всему сообществу мигрантов в России. Особенно тяжело переживают пандемию многодетные семьи. Издание Е1.ru поговорило с представителями различных диаспор о том, как коронавирус изменил их жизнь, чем они поддерживают друг друга и на что надеются после карантина.

Таджики с продуктовыми наборами

По оценкам руководителя «Дома народов Урала» и представителя таджикской диаспоры Фаруха Мирзоева, сейчас в Свердловской области около 120 тысяч мигрантов, хотя раньше был поток 300 тысяч человек в год, тем более шла подготовка к 300-летию Екатеринбурга и проведению Универсиады (оба события намечены на 2023 год. — Прим. ред.).

— С тяжелыми проблемами столкнулись около 20% мигрантов. Это те, кто работал в заведениях культуры, общепите, торговых центрах и кинотеатрах. Те, кто трудился в сфере торговли, у них запасы на данный момент еще есть, но их осталось немного. При этом жизнь мигрантов, которые были заняты в строительстве и ЖКХ, а это 80–85% от всего количества приезжих, постепенно налаживается, поскольку эта сфера не сворачивала детальность, — пояснил Фарух Мирзоев.

Более того, таджикская диаспора начала помогать всем, попавшим в беду. В первую очередь помогают продуктовыми наборами, куда входит 15 составляющих, начиная от яиц и сгущенки заканчивая гречкой и макаронами. Глава таджикской диаспоры уточнил, что они уже помогли более тысячи семьям — это почти 4570 человек. И это несмотря на национальность и религиозную принадлежность.

— Продуктовых наборов хватит на 15–20 дней, а дальше мы не знаем, как помогать, потому что у нас самих заканчиваются ресурсы. Но если режим самоизоляции продолжится, то придется придумывать другие формы поддержки, — уточнил Фарух Мирзоев.

Руководитель «Дома народов Урала» объяснил, что мигранты на Урал приезжают на сезонную работу с марта по декабрь, а остальное время отдыхают на родине. Поэтому если Россия откроет границы поздней осенью, то многие уже не поедут, потому что в это время начнут замораживать стройки, где работает большинство приезжих.

Кыргызы с желанием покинуть Россию

Понимая всю трудность ситуации, кыргызская диаспора организовала штаб помощи, где ежедневно раздает продуктовые наборы. В день по 35–55 наборов, рассказал руководитель кыргызской диаспоры Екатеринбурга Урмат Курбанбаев.

— Некоторые спрашивают деньги, особенно многодетные семьи, на памперсы, например, им тоже стараемся помогать. Причем к нам обращаются не только кыргызы, но и узбеки, таджики и другие народы. Мы стараемся договариваться с арендодателями, многие из них идут нам навстречу и уступают 50% стоимости аренды, — объяснил глава кыргызской диаспоры.

Многие кыргызские мигранты, у которых нет здесь постоянной работы, сейчас хотят уехать с Урала и ждут, когда откроют границы. На родине у них есть свой дом и хозяйство, уточнил Урмат Курбанбаев. Однако вернутся они обратно или нет, будет зависеть от многих факторов: от наличия работы, от ее условий и зарплаты, в конце концов от пандемии. Глава кыргызской диаспоры подчеркнул, что люди до августа могут еще потерпеть, а дальше — неизвестно.

Узбеки надеются на Рамадан

В свою очередь узбекская диаспора старается не унывать в эти непростые времена, пояснил руководитель Свердловской областной общественной организации «Союз узбекистанцев Урала» Закир Оллаберганов. Он уточнил, что все народы испытывают одни и те же проблемы: отсутствие работы, а значит, и отсутствие денег. Однако облегчить ситуацию помогает Рамадан.

— По моим оценкам, сейчас сложнее всего тем, кто работал в районе Таганского ряда, — объяснил Закир Оллаберганов. — Оттуда приходит по 150 звонков ежедневно, тогда как с Ботаники по два, с Академа по три. Проблемы у тех, кто полностью зависел от Таганского, например, муж работал наемным торговцем, а жена там же мыла посуду, у них двое детей. И сейчас вся семья сидит дома. Им стараемся помогать продуктовыми наборами.

Он добавил, что соотечественники для сплоченности организовали группы в WhatsApp, чтобы обмениваться информацией. И среди самых часто задаваемых вопросов: когда откроют границы и летают ли самолеты в Узбекистан.

Глава узбекской диаспоры уточнил, что соблюдать режим самоизоляции очень непросто. Особенно трудно для тех, кто постоянно работал с 06:00 утра до 00:00 ночи. Однако все это терпимо. Многие, жалуясь, что приходится все время дома сидеть, шутят, что будут работать по 24 часа, лишь бы работа была, пандемия прошла, подчеркнул Закир Оллаберганов.

В конце апреля из Кольцово рейсом «Уральских авиалиний» в Бишкек вывезли более 100 граждан Кыргызстана. Часть из них были депортированы решением суда, часть — недавно освободились из колоний. При этом для трудовых мигрантов сделали послабления — те, у кого закончился срок пребывания в России, смогут на законных основаниях остаться в стране.