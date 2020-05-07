Проведение президентских выборов в Польше будет перенесено

CentralAsia (CA) - Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся. О таком решении сообщили лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский, а также его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин, передает ТАСС.

«Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок», - указано в тексте заявления.

По словам его авторов, это решение было принято в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки.

«Выборы, организованные Государственной избирательной комиссией, заботясь о безопасности поляков, учитывая эпидемическую ситуацию, состоятся при помощи почты», - отметили они, подчеркнув, что соответствующий закон будет поддержан всеми представителями коалиции.

Конфликт из-за почтового голосования

10 мая в Польше должен был пройти первый тур президентских выборов. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания почти два месяца фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считали необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок. Минздрав республики рекомендовал отложить голосование, в случае его проведения в классическом формате с организацией избирательных участков, на два года, учитывая эпидемию.

Ранее в правящей партии Польши «Закон и справедливость» и в правительстве утверждали, что для переноса выборов на несколько месяцев нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом.

6 апреля Сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании, которое проводилось бы не Избиркомом, а Польской почтой, находящейся в ведении министерства по контролю за государственными активами. В законопроекте отмечается, что почтовое голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период пандемии. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие политики, опасающиеся фальсификации, оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов.

Сенат (верхняя палата парламента) отклонил законопроект о почтовом голосовании, но у Сейма все равно осталась возможность его утвердить большинством голосов. ЗиС этим большинством располагает, но только в коалиции с объединением «Соглашение», которое ранее заявило о намерении голосовать против, так как считает, что столь важные перемены в Избирательный кодекс вносятся слишком поспешно. Сейчас же Говин обязался поддержать инициативу Качиньского, при условии внесения ряда обновлений.