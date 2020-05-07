Южнокорейская авиакомпания с июня возобновит рейсы по 19 международным маршрутам

РИА Новости / Александр Вильф

CentralAsia (CA) - Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air сообщил, что с июня возобновит международных маршрутов на фоне снижения скорости распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Авиакомпания с 1 июня планирует возобновить полеты по 19 международным маршрутам из международного аэропорта Инчхон в такие города, как Вашингтон, Сиэтл, Ванкувер, Торонто, Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Пекин, Куала-Лумпур и другие.



Так, некоторые рейсы будут осуществляться ежедневно, в то время как другие - по 3-4 раза в неделю или больше. Так, в Улан-Батор - во все дни, кроме вторника. Этот шаг направлен на подготовку к увеличению спроса на полеты после того, как страны ослабят свои ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса.



В настоящее время Korean Air предлагает 55 рейсов в неделю по 13 международным маршрутам, тогда как до начала пандемии коронавируса компания осуществляла более 900 рейсов по 110 дальнемагистральным маршрутам. Начиная с июня, будет доступно 146 рейсов по 32 международным маршрутам.



С конца марта Korean Air приостановила более 90% полетов по международным маршрутам, поскольку большинство стран закрыли свои границы или ввели ограничения на въезд.