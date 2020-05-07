В Беларуси от коронавируса скончалась студентка из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Гомеле от коронавируса скончалась студентка из Туркменистана. Девушке был 21 год, она обучалась в медицинском колледже, сообщило белорусское издание «Сильные новости».

«Она страдала от сахарного диабета и почечной недостаточности, поэтому COVID-19 стал серьезным ударом по организму и привел к смерти», - пишет издание. Минздрав республики об этом случае пока не сообщал.

По информации издания, девушка собиралась вернуться домой в начале вспышки эпидемии, однако этого у нее сделать не получилось. Девушку похоронили в Беларуси.

За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает 5 мая Минздрав Беларуси.