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  7 мая 2020
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В Беларуси от коронавируса скончалась студентка из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В Гомеле от коронавируса скончалась студентка из Туркменистана. Девушке был 21 год, она обучалась в медицинском колледже, сообщило белорусское издание «Сильные новости».

«Она страдала от сахарного диабета и почечной недостаточности, поэтому COVID-19 стал серьезным ударом по организму и привел к смерти», - пишет издание. Минздрав республики об этом случае пока не сообщал.

По информации издания, девушка собиралась вернуться домой в начале вспышки эпидемии, однако этого у нее сделать не получилось. Девушку похоронили в Беларуси.

За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает 5 мая Минздрав Беларуси.

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